В зоопарке стажера заперли в вольере с тремя львами

В Белфасте, Северная Ирландия, стажера в зоопарке случайно заперли в вольере с берберийскими львами. Об этом сообщает Belfast Telegraph.

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Инцидент произошел в начале августа. Известно, что изначально стажер зашел ко львам вместе с более опытным сотрудником, но потом тот ушел и закрыл калитку. Таким образом новичок остался взаперти с тремя львами, которые могли свободно передвигаться по всему вольеру.

Неизвестно, сколько именно стажер пробыл в заточении, однако сообщается, что он не получил серьезных ранений. Руководство зоопарка расследует инцидент, о случившемся также сообщили в Управление по охране труда Северной Ирландии.

Известно, что стажер проходил практику в зоопарке по программе профессиональной переподготовки для безработных от 50 до 64 лет.

В зоопарке Белфаста живет трое берберийских львов: самец по кличке Кайс и две самки — Фидда и Тибба. Представители этого подвида вымерли в дикой природе, но отдельные особи живут в зоопарках по всему миру. Это крупнейший подвид львов из ныне живущих, вес самцов может достигать 250-270 килограммов.

Ранее сообщалось, что в зоопарке США филин вылетел из вольера и стал добычей тигра. Птицу тренировали для шоу в открытом вольере.