Йоркширский терьер упал в реку и пережил нападение акулы

В США маленькая собачка сумела вырваться из зубов акулы. Об этом пишет New York Post.

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Инцидент произошел в выходные в начале августа. Девятилетний йоркширский терьер по кличке Мэдди наслаждалась поездкой на лодке по реке Сан-Себастьян в штате Флорида вместе со своими хозяевами, Биллом и Терри Ходж. Когда лодка уже подплывала к пристани, Мэдди упала с кормы в воду. Ходжи рассмеялись и развернули лодку, чтобы вытащить собаку на борт. Однако когда Терри уже потянула к Мэдди руки, она внезапно ушла под воду. Собаки не было на поверхности около десяти секунд, и хозяева уже мысленно с ней попрощались. Когда питомица все же вынырнула, женщина успела быстро вытащить ее из воды.

После секундного облегчения хозяева заметили на бедре у Мэдди глубокую кровоточащую рану. Пара сразу отправилась в ветеринарную клинику. Хозяева подумали, что собаку задел винт от лодки, но осматривавший ее хирург сказал, что травмы говорят, что Мэдди пережила нападение крупного хищника — скорее всего, акулы. На теле собаки осталось около десяти глубоких прокусов, а с помощью рентгена удалось обнаружить три перелома бедренных костей. Врач предположил, что, схватив добычу, акула замотала головой, а затем отпустила ее из-за незнакомого вкуса. Хозяева считают, что Мэдди смогла дать отпор напавшей на нее хищнице.

Собаку прооперировали, сейчас она проходит лечение и должна полностью восстановиться.

Ранее сообщалось, что в Австралии врачи не смогли пришить серферу ногу, которую он потерял в схватке с белой акулой. Конечность через некоторое время вынесло на пляж. Ее положили на лед и отправили в больницу вслед за хозяином.