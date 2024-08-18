Названа женщина с самым широким языком в мире

Женщину из США официально назвали обладательницей самого широкого языка в мире. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

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Новой рекордсменкой признали жительницу штата Техас Бриттани Лакайо. Размер ее языка составляет 7,9 сантиметра в самой широкой части. При этом ее орган на 2,5 сантиметра больше в ширину, чем в длину. Предыдущий рекорд принадлежал Эмили Шленкер из США и продержался 10 лет. Ширина ее языка составляла 7,33 сантиметра.

Лакайо рассказала, что ее большой язык всегда был поводом для шуток в семье. Тем не менее она никогда не интересовалась его точными размерами. Измерить орган она решила после того, как подруга прислала ей видео со Шленкер.

Рекордсменом среди мужчин в данный момент является Брайан Томпсон из США. Ширина его языка составляет 8,88 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Австралии пожилой британец стал мировым рекордсменом, выпив в 120 барах Сиднея за сутки. Достижение 69-летнего Дэвида Кларксона было официально зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса.