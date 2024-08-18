В Таиланде установили отпугивающие комаров билборды

Тайский бренд средств от насекомых и комаров Kayari разработал и установил в Бангкоке билборды, отпугивающие комаров.

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Рекламные конструкции сочетают в себе сразу три способа отпугивания кровососов. Во-первых, на них преобладает желтый цвет, который, как доказано, отгоняет насекомых. Кроме того, билборд издает отпугивающий комаров звук на частоте 15 кГц и распыляет экстракт пиретрума — натуральный концентрат для моментального уничтожения летающих насекомых.

Билборды установили в местах скопления людей, в частности, на остановках общественного транспорта. Судя по всему, местным жителям понравилась такая креативная разработка.