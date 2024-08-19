Сексуально неудовлетворенный дельфин требует внимания на берегах Японии

В Японии сексуально неудовлетворенного дельфина заподозрили в более чем 50 нападениях на купальщиков за два года. Об этом пишет The New York Times.

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Нападения начали происходить в заливе Вакаса, префектуры Фукуи и Киото, в 2022 году. Всего с тех пор пострадали по меньшей мере четыре десятка человек, причем некоторые из них после встречи с морским млекопитающим получили переломы и другие серьезные травмы. Один из пострадавших в 2022-м рассказал, что плыл около берега, когда дельфин вцепился ему в руку, а потом попытался напрыгнуть сверху и утянуть под воду. В 2023-м агрессивное животное сломало купальщику ребра.

В данный момент ученые не могут сказать, что стало причиной нападений, и сколько особей атакуют людей. Однако директор океанариума из провинции Фукуи Реичи Мацубара заявил, что на фотографиях и видео нападений, которые удалось сделать, скорее всего, появляется один и тот же самец индийской афалины. Более того, Мацубара заявил, что действия дельфина напоминают брачную игру, а во время попавших на видео атак он «пытался прижаться гениталиями к людям».

Путу Мустика из австралийского Университета Джеймса Кука заявила, что дельфины действительно могут разыгрывать брачные игры с людьми и непреднамеренно травмировать их из-за своей огромной силы. Она назвала возможными причинами такого поведения одиночество и сексуальную неудовлетворенность животного.

При этом Мустика отметила, что дельфин может быть просто агрессивным по характеру и нападать, когда до него пытаются дотронуться. Власти провинции Фукуи, где нападения дельфина или дельфинов происходят особенно часто, установили на пляжах предупреждающие стенды с информацией об агрессивных животных.

Ранее сообщалось, что в организме бразильских длиннорылых акул нашли повышенную концентрацию кокаина. Наркотик был найден в каждой 13 изученной хищной рыбе, а его концентрация в 100 раз превысила показатели других морских видов.