Пауки: насколько они опасны

В целом пауки не опасны, говорит зоолог Луис Виллазон. В мире существует 45 тысяч видов пауков, но только около 30 из них могут представлять угрозу.

© Ferra.ru

Если вы возьмёте случайного паука на планете, то он с вероятностью 99,9% окажется безвредным. Даже в Австралии последний зарегистрированный смертельный случай от укуса паука был в 2018 году, а ранее — только в 1979-м. Хотя отчасти это можно объяснить эффективным лечением противоядием.

© Getty

В Великобритании только 12 из 650 местных видов пауков имеют клыки, способные пронзить человеческую кожу. Их укус будет не опаснее укуса осы, правда, не существует и каких-то отличительных признаков у ядовитых пауков по сравнению с безобидными особями.