Чиновница не захотела переезжать в другой город из страха перед черной магией

Чиновница рассказала о страхе перед черной магией, которую активно практикуют коренные племена в новой столице Индонезии Нусантаре. Об этом пишет South China Morning Post.

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Власти Индонезии приняли решение перенести столицу из Джакарты на остров Калимантан, поскольку старый город стал уходить под воду. На встрече с администрацией Нусантары неназванная сотрудница Национального кибер- и криптоагентства призналась, что не хочет переезжать. Она объяснила, что испугалась сантета (santet) — традиционной магической практики Индонезии, которая позволяет причинять вред людям на расстоянии.

Чиновница рассказала, что ее муж, тоже госслужащий, как-то пострадал от такого проклятья и она не хочет повторять его судьбу. Заместитель главы администрации Нусантары по социальным, культурным и общественным вопросам подтвердил, что на Калимантане распространены различные обряды. Он объяснил, что на этой территории живут даяки, которые верят в магию и выступают против строительства города на их земле. Чиновник признался, что как-то сам попал под влияние сантета.

Тем не менее мужчина призвал не бояться черной магии. Спасение от нее он видит в равнодушии: по его мнению, если человек не будет волноваться о магических обрядах, они не настигнут его.

Известно, что в 2022 году президент Индонезии Джоко Видодо провел ритуал «Кувшин Нусантары» для успешного строительства новой столицы. В его рамках в большом глиняном горшке смешали образцы почвы и воды различных регионов страны. Таким образом президент попросил разрешения у местных духов переселиться на новую территорию.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах министра окружающей среды, изменения климата и энергетики обвинили в попытке применить черную магию против президента страны. Ведется расследование, подробности дела не разглашаются.