В Таиланде мужчину укусил питон, вылезший из унитаза

Питон, вылезший из унитаза, укусил жителя Таиланда за половой орган. Об этом пишет Daily Mail.

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Танат Тангтеванон почувствовал резкую боль, когда сел на унитаз. Он инстинктивно опустил руку вниз и обнаружил, что в его мошонку вцепился крупный питон.

«Я был в шоке, когда понял, что схватил змею, — утверждает мужчина. — Я быстро встал и дернул за нее. Это было больно, очень больно, и повсюду была кровь».

Несмотря на усилия Тангтеванон, питон отказывался разжимать зубы. В панике мужчина схватил туалетный ершик и принялся бить змею. Он наносил удары, пока та не ослабила хватку.

После укуса мужчина сразу отправился в больницу, где ему сделали прививку от столбняка. Швы не понадобились, потому что прокусы оказались не слишком глубокими.

Позднее выяснилось, что рептилия забралась в унитаз и пряталась в S-образном изгибе слива. По словам Тангтеванона, теперь он избегает унитаза, где его подстерег питон, а все остальные сначала проверяет ершиком.

Ранее в Индонезии питон напал на 74-летнюю женщину. Очевидцы утверждают, что питон проглотил тело по плечи, однако не справился и срыгнул добычу.