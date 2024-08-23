Змея прокатилась на аллигаторе

В США житель штата Флорида заснял на видео, как змея прокатилась на голове у аллигатора. Ролик он прислал в редакцию WINK-TV.

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Забавную сценку снял участник ежегодных соревнований по охоте на темных тигровых питонов во Флориде Бобби Руис. В кадр попал аллигатор, переплывающий водоем ночью. При этом на спине у хищника расположилась небольшая змея.

Позже мужчина заявил, что, хотя змея и не являлась питоном, сама эта сцена — «самая флоридская вещь, которую только можно увидеть».

Руис участвует в ежегодном конкурсе по отлову темных тигровых или бирманских питонов The Python Challenge. Эти змеи являются инвазивным видом во Флориде и уничтожают коренную фауну. Многие местные жители и охотники на змей из других штатов специально приезжают во Флориду, чтобы помочь в борьбе с питонами, принять участие в соревнованиях и получить призы.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы неожиданно обнаружила змею в своей квартире. Женщина засняла рептилию на видео.