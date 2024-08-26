Мужчина ошибся номером и случайно предложил наркотики полицейскому

В штате Миссисипи, США, мужчина хотел предложить наркотики другу, но случайно написал человеку, оказавшемуся полицейским. Об этом сообщает телеканал WPGH-TV.

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Скриншоты переписки опубликовал местный департамент полиции. На них видно, что неизвестный мужчина начал общение с обычного вопроса «Что делаешь?». Однако уже в следующем сообщении он предложил собеседнику вместе принять наркотические вещества.

Когда полицейский ответил, что это невозможно, неизвестный напомнил ему, что они употребляют наркотики постоянно. Тогда сотрудник полиции и решил раскрыть себя: он отправил мужчине фотографию в форме и со значком в руках с подписью: «Я думаю, вы ошиблись номером». После этого неизвестный решил больше ничего не писать.

«Профессиональный совет: перед отправкой сообщения перепроверьте номер. Нет ничего лучше сообщения на неправильный номер, чтобы скрасить чей-то день», — отметили полицейские штата на странице своего департамента в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в США задержали женщину из штата Флорида с пятью видами запрещенных веществ. Все они лежали в сумочке с надписью: «Сумка для наркотиков».