Пользователи сети рассказали о худших знакомствах в приложениях

Мужчины и женщины рассказали о худших знакомствах в дейтинговых приложениях. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Один пользователь признался, что лишь однажды сходил с девушкой на свидание после знакомства в приложении, и они прекрасно провели время. Однако когда его визави узнала, что он не сможет увидеться с ней в предложенный ею день, так как планирует идти на день рождения друга, она вышла из себя.

«Разозлилась, заявила, что я не хочу ее. Я говорю, давай сходим в субботу. Она даже не отреагировала, просто кричала на меня. Я пытался спасти ситуацию, но она ничего не слышала. Еще два года она следила за моей страницей в социальной сети. Я насчитал 14 принадлежащих ей аккаунтов и спросил, зачем она преследует меня. Она спросила: "Ты не хочешь, чтобы я следила за тобой?" Я ответил отрицательно и больше никогда о ней не слышал», — nikosbab, пользователь Reddit.

Еще один мужчина рассказал, что интимная близость с женщиной, с которой он познакомился в сети, закончилась катастрофой.

«Она была непреклонна, и я все-таки проник в нее сзади. На глубине сантиметров в пять она меня обкакала», — Routine_Comb_8958, пользователь Reddit.

Одна из женщин вспомнила, как на свидании парень-художник попытался на ней нажиться.

«Самый странный опыт произошел, когда парень нарисовал мой портрет, пририсовал мне на нем лишний вес, а потом попытался заставить меня заплатить за рисунок 20 евро», — Tinasglasses, пользовательница Reddit.

Ранее взрослые пользовательницы сети дали юным девушкам советы по гигиене. Многие напомнили девушкам о важности использования средств для снятия макияжа.