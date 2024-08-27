Ученый рассказал, на что похож секс в космосе

Хотя технически это возможно, вряд ли бы вы получили удовольствие от бурного секса в космосе. Как минимум потому, что любое прикосновение друг к другу в невесомости будет одновременно толчком друг от друга.

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«Представьте, что вы занимаетесь сексом во время прыжка с парашютом — каждое движение будет направлять вас в противоположные стороны», — заявил физик и астроном Джон Миллис в беседе с The Sun еще в 2018 году.

С тех пор ничего не изменилось.

«Секс предполагает давление. В космосе, без какой-либо противодействующей силы, вы в конечном итоге постоянно отталкиваете своего партнера от себя», — рассказал Пол Рут Вольпе, бывший специалист по биоэтике NASA в интервью DW*.

Эксперт отметил, что «придется проявить творческий подход».

Эксперты отмечают, что «технические» сложности в теории решаемы, если закрепить влюбленных в нужной позиции. При этом важно улавливать все биологические жидкости — иначе они разлетятся по космической станции.

* Deutsche Welle признан минюстом РФ СМИ-иноагентом.