Женщина получила дом бывшего мужа и стала устраивать там голые вечеринки

Женщина из Великобритании превратила дом бывшего мужа в курорт для нудистов. Об этом сообщает Daily Star.

© unsplash

57-летняя Кэри Джейн из графства Дербишир увлеклась нудизмом еще в начале 2000-х. Тогда она с бывшим мужем впервые побывала на нудистском пляже в Испании. Супруги стали регулярно посещать нудистские курорты, а в 2001 году купили дом на Канарских островах, чтобы устраивать голые вечеринки для друзей с похожими интересами.

В 2013 году Джейн рассталась с мужем, при этом во время развода она смогла получить дом. Через шесть лет женщина решила окончательно переехать туда и превратить его в гостиницу для нудистов. Теперь в ее доме круглый год отдыхают пары, одинокие женщины и мужчины, молодые и пожилые люди. 80-летние родители Джейн целиком поддерживают ее начинание и даже несколько раз отдыхали в ее гостинице, раздеваясь, как и все остальные гости.

Увлечение нудизмом не пошло на пользу личной жизни Джейн.

«Потенциальные партнеры превратно понимают мое увлечение, если они сами не нудисты, — объясняет она. — Но я счастлива и без партнеров... хотя, возможно, кому-то стоит создать приложение для знакомств для нудистов!»

Ранее анонимный автор пожаловалась на жизнь в британской деревне, одержимой сексом. По ее словам, жители считают измены обычным делом и вступают в сексуальные отношения при первой возможности.