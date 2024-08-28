Порномодель стала есть макароны на камеру и разбогатела

Порномодель из Австралии разбогатела после того, как начала есть на камеру для клиентов. Об этом пишет New York Post.

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Порномодель Грейс, которая ведет страничку на платформе OnlyFans под именем Grace Wears Lace («Грейс носит кружева»), рассказала, что впервые столкнулась с фидеризмом около года назад, когда один из клиентов попросил его приготовить макароны и съесть их на камеру. Фидеризм — это сексуальный фетиш, который состоит в тяге к откармливанию партнера.

Грейс заработала около тысячи долларов (примерно 91 тысячу рублей) за десятиминутное видео, в котором ела порцию спагетти. По ее словам, в ролике не был ничего сексуального. Она просто ела пасту очень близко к камере, издавая стоны удовольствия.

С тех пор Грейс стала получать регулярные запросы от этого клиента и других фетишистов с теми же наклонностями. По словам порномодели, ей нравится создавать такой контент.

«Люблю покушать, — объясняет она. — Я имею в виду, кто же не любит есть — и макароны в том числе. И мне нравится знать, что я ем это так, что они действительно получают удовольствие от видео».

При этом она признала, что у фидеризма есть темная сторона: его справедливо ассоциируют с перееданием и расстройствами пищевого поведения. Однако Грейс верит, что сумеет удержаться в рамках разумного и не будет есть вредные или нелюбимые продукты.

Ранее австралийская порномодель Нова Хоторн сообщила, что в обществе растет популярность сексуальных фантазий, связанных с супружеской изменой. По ее словам, многие ее клиенты хотят разыграть сценарий, в котором она изображает их любовницу.