Кошку в кастрюле за 3,5 млн рублей продают в Нижнем Новгороде

Кошечка в кастрюле продается в Нижнем Новгороде за 3,5 млн рублей. Такое объявление появилось на портале Авито.

Как указано в объявлении, животное не тактильное: на руках особо не сидит, однако «с удовольствием ложится на лицо» по ночам. Также вместо лежанок предпочитает белье, особенное глаженное, и любит громко петь. Сама кошка имеет смешанный окрас, порода не уточняется.

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«Кошечка засранка, еще чаще зассанка», — уточнила владелица.

По каким именно причинам хозяйка выставила питомца на продажу, да еще за такую цену, неизвестно.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что лошадь-чемпион продается за 20 млн в Нижнем Новгороде.