Пять распространенных мифов о пчелах

Пчёлы — это крылатые насекомые, которые питаются нектаром и пыльцой, а иногда производят мёд. Всего существует примерно 20 тысяч видов пчёл. Более 90% видов этих насекомых ведут одиночный образ жизни.

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Вот несколько популярных утверждений о пчёлах, которые на самом деле ложны.

Пчёлы слишком тяжелы, чтобы летать. Этот миф восходит к книге 1934 года «Le Vol des Insectes» Антуана Маньяна. Он ошибочно считал, что у пчёл крылья слишком малы, чтобы создавать нужную подъёмную силу для полёта.

Все пчёлы жалят. Самцы пчёл не способны жалить. Жало — это модифицированное приспособление для откладывания яиц. Кроме того, есть примерно 550 видов пчёл, у которых жало настолько маленькое, что его нельзя использовать для защиты.

Пчёлы умирают после того, как ужалят. На самом деле это происходит только с медоносными пчёлами.

Все пчёлы делают мёд. В действительности большая часть пчёл мёд не производит. Существует всего восемь видов настоящих медоносных пчёл, которые делают много этого продукта.

Все пчёлы трудолюбивы. Королевы откладывают до 1500 яиц в день, рабочие пчёлы ищут питание, кормят личинок, украшают улей. При этом единственная роль самцов — спаривание с девственной королевой.