Почему кактусы такие разные

От гигантских сагуаро до крошечных кактусов-пуговиц – эти растения поражают своим разнообразием. Но что же является причиной этого многообразия?

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Исследователи из Центра эволюции Милнера при Университете Бата изучили эволюцию кактусов и выяснили, что ключевую роль играют не климатические условия, а другие факторы.

Как сообщает портал Planet Today, специалисты создали крупнейшее в истории эволюционное дерево кактусов, используя методы машинного обучения и подтвердив результаты традиционными методами. Анализ показал, что суточный перепад температур, содержание песка в почве и сезонные изменения влияют на развитие этих растений гораздо больше, чем климат.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications, и они проливают новый свет на эволюцию кактусов, демонстрируя, что разнообразие этих растений обусловлено не только климатическими условиями, но и более тонкой комбинацией факторов окружающей среды.