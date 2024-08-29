Топ-10 самых опасных животных для человека

Опасность человека поджидает буквально на каждом шагу. Это только кажется, что Homo sapiens царь природы. В мире живёт немало животных, при встрече с которыми шансы выжить у человека практически равны нулю.

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Бегемот (500 смертей в год)

Эти огромные животные имеют «дурную» привычку нападать на проплывающие мимо лодки и переворачивать их. Как правило, пассажиры либо тонут самостоятельно, либо становятся добычей млекопитающих, вес которых составляет около 1500 килограммов (самцы).

Слон (500 смертей в год)

Настоящие бедствие для человека, собственно, не слон, а их группы. Они совершают набеги на фермы и деревни, а с теми, кто встают на пути, особо не считаются. Слон запросто может убить человека одним ударом.

Крокодил (1000 смертей в год)

Самцы-крокодилы вырастают до 6 метров в длину и весят 1300 килограммов. В воде они развивают скорость до 29 км/ч. Следовательно, выжить человеку, которого крокодил выбрал в качестве жертвы, практически невозможно.

Круглые черви (2500 смертей в год)

Животное-паразит, которое живёт в организме другого живого существа и причиняет ему вред. Любимое их «место» обитания — тонкий кишечник. В результате такого соседства развивается аскаридоз, признаками которого являются лихорадка, боли в животе и отёк, одышка.

Скорпионы (2600 смертей в год)

Их главная опасность — яд. Примечательно, что эти насекомые никогда первыми не нападают на человека. Жалят же они в целях самообороны. Самый опасный вид — индийский красный скорпион.

Триатомовые клопы (10000 смертей в год)

Эти насекомые являются распространителями болезни Шагаса, от которой умирает ежегодно несколько тысяч человек. Их также называют ещё «целующимися клопами», так как они склонны кусать людей за лица, когда те спят.

Пилообразная гадюка (138000 смертей в год)

Конечно, главная опасность — в смертельном яде. А такое большое количество летальных случаев объясняется агрессивным настроем этих пресмыкающихся.

Пресноводные улитки (200000 смертей в год)

Улитки являются «хозяевами» смертоносных паразитов, которых они выпускают в воду. Люди заражаются от загрязнённой пресной воды, после чего умирают. Помощь от «улиточной лихорадки» как правило приходит чересчур поздно.

Человек (431000 смертей в год)

Практически на вершине «смертельного хит-парада» мы сами. Вред человек способен наносить не только окружающей среде, но и себе подобным. Комментарии здесь излишни…

Комары (1000000 смертей в год)

Крошечных насекомых нельзя назвать хищниками. Их опасность в другом. Они — переносчики опасных болезней, от которых и умирают люди.