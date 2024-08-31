Британка бросила Оксфорд и ушла в секс-индустрию

Жительница Великобритании с превышающим показатели Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, приняла решение покинуть Оксфорд и попробовать себя в секс-индустрии, что принесло ей многомиллионные доходы. Об этой необычной истории успеха рассказывает портал Mirror.

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Мелисса Тодд, у которой средний IQ составляет 178, что выше, чем у 98% населения Земли, после окончания школы поступила в университет Оксфорда, но вскоре взяла академический отпуск. Во время этой паузы она начала работать танцовщицей в стрип-клубе и поняла, что таким образом может заработать достаточно для комфортной жизни.

Сначала такое занятие студентка воспринимала всего лишь как летнее развлечение, но затем втянулась и решила не возвращаться к учебе ради стрип-танцев.

На протяжении нескольких десятилетий Мелисса строила карьеру в секс-индустрии, участвуя в фотосессиях и вечеринках по всему миру, заработав много денег и навсегда поставив крест на применении своих интеллектуальных способностей.

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