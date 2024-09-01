Найдено существо, делающее самое быстро сальто назад

Шаровидный пружинохвост (Dicyrtomina minuta), крошечное насекомое размером всего в несколько миллиметров, оказался самым резвым прыгуном на Земле. Недавнее исследование под руководством Адриана Смита из Университета штата Северная Каролина раскрыло “прыжковые способности” этого существа, запечатлев сальто назад в беспрецедентных деталях.

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D. Minuta полагаются на свою прыгучесть как на основной защитный механизм. В отличие от обычных насекомых, они не используют ноги для прыжков. Вместо этого они используют специализированный придаток, называемый фурка. Когда они прыгают, фурка отщелкивается вниз, заставляя D. Minuta совершать серию стремительных сальто назад.

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Используя камеры, снимающие 40 000 кадров в секунду, команда Смита обнаружила, что эти существа могут делать сальто со скоростью 368 оборотов в секунду, подбрасывая себя более чем на 60-кратную высоту своего тела менее чем за одну тысячную долю секунды.