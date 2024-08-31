Самые умные птицы: чем интеллект ворон шокировал ученых

Из всех пернатых на планете к воронам всегда относились особенно. Этих птиц и в современном мире продолжают побаиваться, но вовсе не из-за того, что от них «веет» потусторонним миром. Учёные смогли вычислить интеллект ворон, и он их очень удивил.

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По отношению к воронам довольно часто употребляется словосочетание «пернатые приматы». Естественно, «наградили» этих птиц таким эпитетом не просто так. Уровень их интеллекта как минимум сопоставим с тем, на котором находятся обезьяны. При этом порой воронам удаётся даже превзойти по сообразительности и смекалке человеческих предков. Так, немецкие нейробиологи Лена Файт и Андреас Нидер смогли доказать, что вороны с лёгкостью находят применение различным подручным средствам. В частности, окружающие предметы птицы часто приспосабливают для того, чтобы добыть пропитание.

На это же обратили внимание и орнитологи. Например, вороны отбирают крючковатые ветки, так как ими удобнее извлекать насекомых из узких щелей. Острые травинки вороны используют в качестве «вилки», на которую они накалывают зазевавшийся «обед».

В лабораторных условиях учёные увидели, как вороны не только используют подвернувшиеся решения в «своих интересах», но и создают новые инструменты.

В ходе эксперимента исследователи «подсовывали» воронам прямые куски проволоки. Через некоторое время птичьими стараниями они превращались в крючки. Картон вороны рвали на полоски, которые потом превращали в многофункциональные скребки.

А орнитолог из Корнельской лаборатории Кевин Макгоуэн пришёл к выводу, что эти птицы стараются сохранить ранее изготовленные ими инструменты, чтобы использовать их повторно.

Тот же Макгоуэн, посвятивший изучению ворон около 20 лет, подробно описал семейный уклад пернатых. Так, воронья семья, как правило, насчитывает до 15 членов. Вместе обитают родители, птенцы, племянники, братья. Если же кто-то из родителей вдруг погибает, то именно ближайшие родственники берут на себя ответственность за воспитание подрастающих сирот.

Запоминают вороны и своих обидчиков. Примечательно, что информацию о «врагах» они также передают друг другу. Было установлено, что даже птенцы будут проявлять недружелюбие к тем, кого однажды «обругали» их родители.