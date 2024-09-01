Укрощение строптивых: каких необычных животных пытаются приручить люди

Столичные бизнесмены решили открыть антикафе с родственниками морских свинок — капибарами. «Вечерняя Москва» узнала, каких еще необычных животных пытаются приручить москвичи.

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Разница между диким животным и домашним в сознании обитателей мегаполисов стирается. Жители городов все чаще воспринимают диких зверей как питомцев. Например, недавно в Мурманской области мужчина решил угостить медведя лакомством. Начал бросать еду в сторону косолапого, и тот, конечно, атаковал своего «кормильца». Такие истории случаются каждый год. Создается впечатление, будто люди глупеют.

Основной инстинкт

Ученые в отношении наших современников настроены не так негативно. Они полагают, что это все же исключения из правила.

«Мы живем в перенасыщенном информационном поле, и свое впечатление о животных человек часто получает в детстве из мультфильмов, рекламы и другого развлекательного контента, не формирующего реального представления о мире дикой природы, — говорит эколог, клинический психолог Ирина Головачева. — Но при виде дикого животного у человека должен срабатывать инстинкт самосохранения. Случаи, когда пытаются взаимодействовать с обитателями лесов, конечно, имеются, но это исключения — здравомыслящий человек понимает, что, помимо угрозы телесного повреждения, например, от хищников, есть вероятность заразиться чем-нибудь от более мелких и на первый взгляд безобидных животных».

Дорогой аксессуар

Тем не менее диких зверей современный человек тащит домой. По какой-то причине мы стремимся приручить все больше видов. Нам уже мало хомяков, кошек и собак. Экзотическими питомцами россиян, особенно состоятельных, становятся редкие пауки, змеи, заморские дикие кошки, эндемичные животные с других континентов.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков утверждает, что держать дома лис, минипигов, оцелотов и сервалов людей толкает желание выделиться, привлечь внимание, показать свою исключительность, статус.

«Однако человек, который собирается содержать у себя дикое, хоть и прирученное животное, должен правильно оценивать свои силы: сможет ли он достаточное внимание уделить питомцу, обеспечить ему специальный корм, особые условия, ветеринарное обслуживание. К сожалению, часто бывает так, что люди заводят кого-то красивого, необычного, а через некоторое время ищут способы от него избавиться».

Содержание некоторых животных дома можно приравнять к хранению оружия. Владелец несет ответственность не только за жизнь питомца, но и за безопасность и комфорт окружающих. Пумы, пауки, змеи, гигантские шипящие тараканы могут сбежать и до смерти перепугать ваших соседей.

Ласковый и модный зверь

На то, каких животных чаще покупают, влияет мода.

«В последнее время семейство кошачьих популярно, — считает Шеляков. — Заводят сервалов, каракалов, оцелотов и прочих представителей этого семейства. Наверное, просто потому, что они очень красивые. Грациозная большая кошка прекрасно выглядит. Но у нас специалистов по таким животным не очень много, некому грамотно консультировать хозяев».

Спрос на некоторых зверьков бывает сезонным. В Новый год растет спрос на животных восточного календаря. Например, в год Свиньи приобретают минипигов, в год Дракона — змей, в год Крысы — разных грызунов.

«Я знаком с заводчиками минипигов, — продолжает рассказ ветеринар. — В год Свиньи у них много работы. При этом не все покупатели понимают, что такое минипиг. Во-первых, ему нужны особые условия содержания и питания. Во-вторых, минипигом считается свинья до 100 килограммов. Милая маленькая свинюшка, если ее начать кормить комбикормом, может вырасти до внушительных размеров. К тому же они достаточно шумные... В год Дракона многие заводят экзотических ящериц, а потом оказывается, что им нужны особая температура, влажность, ультрафиолет. Порой чуть ли не целую комнату надо отдать под террариум, чтобы животное не болело».

Плюсы и минусы

Выбирая питомца, мы часто смотрим на достоинства животного, а о минусах не думаем. Меж тем это важное знание может избавить и вас, и зверька от мучений. Например, еноты кажутся нам милыми, забавными созданиями. Тем не менее для содержания в домашних условиях они совершенно не годятся.

«Когда запретили контактные зоопарки, владельцам этих заведений надо было как-то избавиться от животных. Москвичам отдавали полоскунов и носух. И те потом жаловались. У енотов лапки — это практически человеческие ладошки. Они буквально разбирают квартиру, вытаскивая гвозди и вывинчивая саморезы».

Из ящериц популярный у заводчиков вид геккон эублефар. Его содержание требует минимум оборудования и внимания.

«Но тут важно брать рептилию у проверенного продавца, — подчеркивает Михаил Шеляков. — Лет пять назад была довольно грустная история. На Птичьем рынке москвич купил ящерицу, как ему сказали. На деле же оказалось, что это маленький крокодил. Он очень быстро рос. Когда хозяин понял, что уже не в состоянии держать его дома, выпустил животное в московский пруд».

В последнее время на пике популярности капибары — москвичи активно раскупают одежду, игрушки и сувениры с этими милыми грызунами. Говорят, что это одни из самых добрых животных — наверное, поэтому они заслужили такую безграничную любовь. Тем не менее держать дома морскую свинку, которая может весить до 36 килограммов, специалисты не советуют.

«Капибары растительноядные. Им надо много пищи. В природе они только и делают, что все время едят. Бывает, они начинают свистеть, вызывая своих половых партнеров. Этот свист очень звонкий и неприятный для человека — как скрежет по стеклу».

Прямая речь

Владимир Пинаев, доцент института экологии РУДН:

«Человек сознательно может блокировать природные ощущения. Но есть три инстинкта выживания, которые не так легко преодолеть. Ключевым из них, как можно догадаться, является инстинкт самосохранения. При взаимодействии с животными он тоже работает. Однако когда перед вами маленький, хорошенький (пускай даже дикий и хищный) крокодильчик, с желанием дотронуться справиться не так просто. Не стоит полагать, что эта человеческая глупость появилась только в век урбанизации. Вероятно, и ранее человеческое мышление было таким, просто тогда был выше естественный отбор. Погладил не того зверька — и твои не очень умные гены вряд ли передадутся дальше. Конечно, это не значит, что можно просто положиться на инстинкт самосохранения и не рассказывать детям об опасных животных. Но этой меры вкупе с посещением зоосада и просмотром фильмов о животных вполне достаточно, если человек в здравом уме».

Мнение

Римма Кожемякина, младший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН:

«Следует различать прирученных животных и одомашненных. Прирученные звери — это, например, африканские слоны, орлы, беркуты, помогающие в охоте, енот-полоскун. Они не боятся человека, но не размножаются в неволе. Если по каким-либо причинам они перестанут находиться рядом с человеком, то смогут выжить в дикой природе. Приручение не предполагает селекции или отбора по каким-либо признакам, животные остаются дикими и опасными, их поведение может быть непредсказуемым, они просто согласились терпеть людей. Одомашненные животные обычно рождаются в неволе и к выживанию в дикой среде уже не приспособлены. Если человек перестанет их кормить и защищать, некоторые виды могут погибнуть».

Одомашнивание (или доместикация) зачастую сопровождается селекцией по интересующим человека признакам: сила и выносливость (у лошадей, верблюдов), умение подчиняться командам человека (у собак), качество мяса, молока, шерсти, кожи (у рогатого скота). Одомашнить можно далеко не всех зверей. Для начала нужно понимать цель доместикации. Затем надо подобрать вид, учитывая целый спектр признаков.

Одомашнивание — сложный, трудоемкий и небыстрый процесс. Эксперимент по доместикации серебристо-черной лисы, американской норки и серой крысы, проведенный в Новосибирском академгородке под руководством академика Дмитрия Константиновича Беляева, показал, что в процессе одомашнивания происходит постепенная трансформация типа высшей нервной деятельности животных, перестройка системы размножения и даже изменение морфологических признаков, то есть внешнего вида: окраса шерсти, формы головы, хвоста и прочего.