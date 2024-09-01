От куда и зачем у собак есть второй нос

Если вы думаете, что у собаки только один нос, то вы сильно ошибаетесь. Оказывается, у нее есть второй подобный орган, который имеет сразу несколько названий.

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Второй нос у собак часто называют «сошниково-носовой орган», «вомероназальный орган», а иногда говорят «орган Якобсона». Второй нос у собаки можно найти между ноздрями и небом пасти.

Ученые так и не пришли к выводу, зачем им этот орган, однако есть интересное предположение. Согласно этой гипотезе, четвероногие друзья распознают с помощью него метки, которые оставляют другие псы.

Второй нос собаки используют для анализа запахов. Возможно, второй нос позволяет собакам узнать возраст, пол и состояние здоровья той собаки, которая оставила метку.

Ранее сообщалось, что многие владельцы псов привыкли, что их собака гоняется за хвостом. Некоторых это веселит, однако такое поведение животного может быть поводом для беспокойства.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что игры с высокой физической нагрузкой могут быть вредными для щенка. По его словам, также лучше избегать игр с рывками и прыжками.