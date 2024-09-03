Сетчатый питон проглотил бирманского питона в Бангладеш

В Бангладеш люди стали свидетелями нетипичной ситуации: сетчатый питон напал на своего бирманского собрата (тигрового). После недолгого сопротивления жертва уступила и дала себя съесть.

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Бирманские питоны в длину достигают более трех метров, а сетчатые считаются самыми длинными в мире, они могут растянуться более чем на шесть метров. Злоумышленнику пришлось непросто, тем более он начал свою трапезу с хвоста. Весь обед продлился около двух часов.

Ученые отмечают, что это первый в мире зафиксированный случай поедания бирманского питона сетчатым. У этих двух видов мало точек пересечения в Бангладеш. Но если их места обитания находятся рядом, змеи могут начать конкурировать за ресурсы. В рацион гигантских питонов входят птицы, обезьяны, олени и кабаны, пишет IFL Science.

В июле гигантский питон целиком проглотил женщину в Индонезии, жители местной деревни нашли в лесу лишь ее тапочки. В августе в Таиланде огромный питон неожиданно вынырнул из унитаза и укусил мужчину, жертве пришлось отбиваться туалетным ершиком.