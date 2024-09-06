Эксперт назвал причину странного смеха Камалы Харрис

Заразительный громкий смех вице-президента США Камалы Харрис не дает покоя многим, в том числе физиономистам.

Физиономист Олег Воеводин считает, что причиной странного смеха кандидата в президенты США является защитная реакция на испытываемый стресс.

По его словам, это помогает политику разрядиться.

«На каком-то из видео, где она смеется, я увидел не совсем, так скажем, честный смех. Потому что она сама себя разгоняет, есть маленький повод — почему бы не посмеяться громко? На одном из видео она смеется, чтобы снять стресс. Сам смех ни о чем не говорит, то есть, это Богом ей дано», — цитирует эксперта LIFE, сообщает Радио «Комсомольская правда».

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, как Харрис выразительно и заразительно смеется. По словам Путина, это говорит о том, что у нее все хорошо. Он также пошутил, что Москва будет ее поддерживать.