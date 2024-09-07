Десять кошек устроили на работу в IT-компанию

В японской компании, специализирующейся на разработке веб-сайтов и приложений, создано подразделение из 10 кошек.

Первая кошка появилась в компании в 2004 году, она занимает пост главы подразделения. Большинство его сотрудников – ее потомки в должностях «клерков» и «аудиторов». Вместе с ними на работу приняты несколько ранее бездомных животных.

Компания приспособила два этажа здания под необычных сотрудников, их оборудовали специальными полками, когтеточками и туалетами.

По мнению руководства компании, кошки поддерживают в ней командный дух, помогают справляться со стрессом и выгоранием. Одним из главных требований к соискателям работы здесь называют «любовь к кошкам». Отмечается также, что с появлением кошачьей команды в компании снизилось число увольнений, пишет South China Morning Post.

Ранее в ходе опроса в Великобритании четыре из 10 хозяев кошек сообщили, что питомцы шпионят за ними из окна. Пятая часть опрошенных призналась, что пугались, когда кошка прыгала на них «из ниоткуда». Треть опрошенных утверждает, что, проснувшись, видели, как на них смотрит кошка.