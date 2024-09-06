Пугающего зайца сняла фотоловушка в Приморье

В Приморье фотоловушка сняла пугающего зайца. Соответствующее видео публикует местный портал VladNews со ссылкой на сайт ФГБУ «Земля леопарда».

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На размещенных кадрах видны пятнистый олень и маньчжурский заяц, которые пристально посмотрели в камеру в ночное время.

«На самом деле дикие животные весьма любопытны, и их интересуют новые объекты (фотоловушки) в лесу», — подчеркнули сотрудники нацпарка.

Ранее сообщалось, что фотоловушка в США запечатлела рысь, которая поймала на обед гремучую змею.