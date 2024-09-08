Почему собаки и кошки любят играть в апорт

Кошки и собаки на самом деле имеют много общего. Оба вида являются хищниками, живут в тесном контакте с людьми и могут наслаждаться получением социального опыта. В ходе недавно опубликованного исследования выяснилось также, что более 40% котов и почти 80% псов играли в апорт.

© Ferra.ru

В исследовании 2023 года говорится, что кошки обычно не были обучены что-либо приносить. Они вели себя так спонтанно. Также эти питомцы предпочитали сами начинать эту игру и были склонны играть, когда сами приносили хозяину игрушку. Всего опрошены были в ходе этой работы 924 владельца кошек.

При этом, как оказалось, игра в апорт редко рассматривалась в исследованиях поведения собак. Чтобы заполнить этот пробел, команда экспертов проанализировала данные тысяч владельцев кошек и собак, чтобы выяснить, насколько распространено приношение игрушек и какие характеристики кошки или собаки, а также их окружения могут предсказать игру в апорт.

Выяснилось, что у более 40% владельцев кошек питомец «иногда, обычно или всегда» приносили вещи. Что касается собак, то их было 78%.

Интересно, что принадлежность к мужскому полу ассоциировалась с более частым приносом у обоих видов. Возраст и проблемы со здоровьем снижали вероятность того, что кошки или собаки будут приносить предметы. Ещё один фактор, снижающий шансы на то, что питомец станет играть в апорт, — это совместное проживание с собакой.

Чаще всего приносили игрушки представители таких пород, как немецкие овчарки, золотистые ретриверы и лабрадоры-ретриверы, реже всего — гончие, собаки, охраняющие скот. Из породистых кошек чаще остальных играли в апорт сиамские, тонкинские, бирманские и бенгальские. При этом чаще приносили предметы кошки, которые больше бегали, прыгали, взаимодействовали с новыми предметами в доме и инициировали игру с хозяевами.

Корни такого поведения лежат в охотничьих практиках обоих видов. Кошки известны как охотники, которые подкрадываются и нападают в подходящий момент. Собаки, как полагают, являются хищниками, которые преследуют добычу на более длинных расстояниях. Однако те и другие уносят добычу подальше от места убийства, что также может частично объяснять, как могла возникнуть игра в апорт.