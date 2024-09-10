Ай-ай — размером с кошку примат с длинным пальцем

Ай-ай, или мадагаскарская руконожка, — уникальный вид семейства руконожковых. Этот ночной примат обитает на острове Мадагаскар. На первый взгляд ай-ай может показаться причудливым миксом летучей мыши, грызуна и обезьяны, но его особенности идут гораздо дальше. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Мадагаскарская руконожка отличается весьма специфической внешностью. У него большие глаза, огромные уши, длинный хвост, черно-бурая шерсть и длинные, костлявые пальцы, что делает его сразу узнаваемым. Особенное внимание привлекает его третий палец — невероятно тонкий и вытянутый.

Животное ведет ночной образ жизни, что делает его еще более загадочным. Он проводит большую часть своего времени на деревьях, перемещаясь по ветвям с помощью длинных цепких пальцев и хвоста. Этот примат-одиночка строит гнезда в кронах деревьев, изолируясь от потенциальных хищников.

Взрослый ай-ай достигает размеров кошки, но при этом выглядит более миниатюрно за счет худощавого тела. Мадагаскарская руконожка может жить до 20–23 лет в дикой природе, что считается довольно длительным сроком для приматов. В неволе, при хороших условиях, продолжительность их жизни может быть даже больше — до 25 лет.

Метод "простукивания" и необычный рацион

Самая интересная черта ай-ай — это его метод добычи пищи. Он использует третий палец и уникальный метод "простукивания" деревьев, чтобы находить насекомых и личинки, спрятанные под корой. Он стучит по поверхности деревьев, прислушиваясь к звукам, которые отражаются от пустот, после чего прогрызает отверстие своими острыми зубами и вытаскивает добычу тем же длинным пальцем. Этот метод называется перкуссионной охотой и больше нигде среди приматов не встречается.

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К слову, питается мадагаскарская руконожка не только насекомыми. Он с удовольствием поедает фрукты, кокосы и семена. Также он умеет открывать плоды с толстой кожурой и извлекать их мягкую сердцевину своим уникальным пальцем.

Проблемы выживания

Примат занесен в категорию уязвимых видов по классификации Международного союза охраны природы (IUCN). Его редкость объясняется, помимо прочего, суевериями местных жителей Мадагаскара, которые долгое время считали ай-ай символом беды и убивали его при встрече. Сегодня ведутся активные программы по защите этих необычных животных и их среды обитания, чтобы предотвратить их полное исчезновение.

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