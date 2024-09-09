Переживший 240 укусов ос мужчина рассказал о случившемся

В Великобритании осы 240 раз ужалили жителя Уэльса в его доме. Об этом пишет Daily Star.

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В воскресенье, 18 августа, рой ос ворвался в дом Эндрю Пауэлла, 57-летнего жителя города Брекон. Осы прилетели с близлежащего поля, после того как фермер случайно потревожил их гнездо комбайном. Мужчина попытался спрятаться от агрессивных насекомых в душе, однако они пробрались и туда. Пауэлл признался, что «чудом пережил» нападение.

«Они жалили постоянно. Их было так много, что пол в душе стал черным. Их, наверное, там были тысячи, — рассказал о случившемся валлиец. — Они были по всему окну и подоконнику. Я как будто бы оказался внутри их гнезда».

В итоге Пауэлла отвез в больницу сосед. Врачи насчитали на его теле около 240 укусов. Из них 80 укусов пришлось на руки, 15 — в спину, и 10 — в лоб. В отделении неотложной помощи ему ввели адреналин и морфин, прежде чем перевести на лечение в другую больницу. Пауэлл поблагодарил жену и соседа за спасение. Он уверен, что не выжил бы без их оперативной помощи.

В мае 2022 года сообщалось, что начальник пожарной части в японском городе Кадзуно устроил крупный пожар, пытаясь спугнуть ос. Он решил немедленно избавиться от насекомых, достал сигнальную шашку и поджег ее.