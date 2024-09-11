В Канаде медведь полчаса гулял с группой туристов по национальному парку

У путешественников не было возможности пройти вперед или отойти в сторону, так как тропа была слишком узкой. К счастью, все закончилось хорошо.

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В канадском национальном парке Waterton Lakes National Park в Альберте произошла необычная встреча. Группа из 30 туристов, отправившихся в поход по горной тропе Crypt Lake Trail, неожиданно обнаружила, что за ними следует крупный гризли. Ситуация осложнялась тем, что тропа проходила по краю обрыва, не оставляя места для отступления.

Туристы оказались в безвыходном положении. Отступить было некуда, а медведь, казалось, просто присоединился к ним, не проявляя агрессии. Вместо того чтобы паниковать, группа решила продолжить свой путь.

"Прогулка" вдоль обрыва в сопровождении гризли продолжалась около получаса. Медведь шел за туристами, но не предпринимал попыток нападения. В итоге он просто ушел в лес.

Этот случай стал отличной иллюстрацией того, как важно сохранять спокойствие при встрече с диким животным. Специалисты отмечают, что именно отсутствие паники у туристов позволило избежать трагических последствий. Если бы они побежали, гризли мог бы инстинктивно начать преследование, как это происходит при охоте.

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