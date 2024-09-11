Как с помощью музыкального инструмента КГБ прослушивали посольство США

В первые послевоенные годы КГБ удалось наладить работу таким образом, чтобы получать секретную информацию из посольства США быстрее, нежели она дойдёт до Вашингтона. Помогли в этом создатель музыкального инструмента и пионеры.

Чудо техники

28 ноября 1943 года в Тегеране стартовала конференция лидеров стран антигитлеровской коалиции. Участие в ней приняли председатель Совета народных комиссаров СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. К этому моменту в Москве прекрасно осознавали, что союз с американцами и британцами – явление временное. После поражение Третьего Рейха противостояние капиталистов и коммунистов разгорится с новой силой.

В этот непростой «переходный период» Иосифу Виссарионовичу и доложили о гениальных разработках советского инженера Льва Термена, отбывающего наказание в туполевском конструкторском бюро ЦКБ-29.

Лев Сергеевич Термен появился на свет в 1896 году в дворянской семье. Окончив гимназию, он продолжил обучение в Петроградском университете. В 1919 году Лев Сергеевич возглавил лабораторию Физико-технического института, а через год презентовал широкой публике электромузыкальный инструмент «Терменвокс».

Но в 1939 году изобретателя арестовали по обвинению в причастности к убийству первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова. Он отбывал наказание сначала в Магадане, а позже – в «туполевской шарашке», где работал в тесной связке с конструктором Сергеем Королевым. Именно там появился на свет эндовибратор «Златоуст». За него Лев Термен в 1947 году был удостоен Сталинской премии I степени.

Подарок с подвохом

С помощью эндовибратора советские спецслужбы и организовали прослушку кабинета американского посла в СССР Аверелла Гарримана. Было решено презентовать послу сувенир с жучком, который бы он хранил в кабинете. Но для этого требовался весомый повод, который вскоре удалось найти.

В 1945 году в Крыму должна была пройти церемония открытия пионерского лагеря «Артек». От США делегацию на это мероприятие как раз возглавил Гарриман. Там пионеры вручили дипломату панно с изображением Большой печати Соединённых Штатов, на изготовление которой ушло 20 драгоценных пород древесины. По свидетельствам современников, американец оказался в восторге.

Опозорились на весь мир

Панно «прописалось», как и предполагалось, в кабинете посла. Там оно находилось на протяжении последующих семи лет. Обнаружен жучок был только в 1952 году – его сигнал засёк совершенно случайно один из радистов.

То, что находилось внутри панно, американцев очень удивило. Необычное устройство представляло собой жучок-эндовибратор с цилиндрическим микрофоном-резонатором размером 20х17 мм. Для его работы не требовались ни батареек, ни проводов – только длинная антенна. Для активации жучка следовало подвергнуть его внешнему облучению радиоволнами, после чего он отражал их обратно, но уже в изменённом виде.

С таким устройством специалисты из США столкнулись впервые. Они тщательно его изучили и решили не делать находку достоянием гласности. Допустить того, чтобы в мире узнали, как советские пионеры «надули» одну из мировых держав было нельзя.

Но в тайне это держалось до 1960 года. Советский жучок на заседании Совета Безопасности ООН всë-таки продемонстрировал собравшимся представитель США Генри Кэбот Лодж.