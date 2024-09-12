Пропавшую два года назад собаку нашли в 1,4 тысячи километров от дома

В США семья воссоединилась с собакой по кличке Андора, исчезнувшей два года назад. Об этом сообщает Fox 56.

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Андора пропала в родном штате Флорида в 2022 году. В сентябре 2024 года ее нашла Дестини Друза у своего дома в штате Оклахома. Друза пыталась узнать контакты владельцев собаки через социальные сети, но тщетно. Тогда она попросила помощи у подруги, работающей грумером. Вместе они обнаружили на найденной собаке чип.

«Мы просканировали его и прочитали кличку собаки "Андора". В тот момент, когда мы произнесли ее, собака навострила уши, будто не слышала это обращение вечность», — рассказала Друз. Вскоре им удалось связаться с хозяйкой Андоры Бренной Денмарк. Она тут же выехала за своим питомцем, оказавшемся за 1,4 тысячи километра от дома.

«Я никогда не видела, чтобы кто-то так сильно любил свою собаку», — отметила Друза. Увидев хозяйку, Андора тут же легла перед ней на спину, чтобы ей погладили живот.

Денмарк рассказала, что по приезде домой собака нашла все старые игрушки и в первую ночь спала рядом с женщиной и ее дочерью. Владелица предполагает, что Андору кто-то пытался украсть. Неравнодушные жители пожертвовали Денмарк в сумме 400 долларов (36,4 тысячи рублей) на транспортные расходы и будущие осмотры питомца у ветеринара.

Ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо волонтеры вернули семье их собаку, пропавшую два года назад. Как рассказывает хозяйка найденного питомца, она и ее дети с нетерпением ждали возвращения пса, а теперь не могут перестать его фотографировать и снимать на видео.