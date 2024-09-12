Почему пережившие клиническую смерть делятся видениями «с того света»

Люди, которые пережили клиническую смерть, описывают «тот свет» из-за реакции мозга на тяжёлое состояние организма. Об этом ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Быков рассказал журналу «Сибмеда».

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«Мне кажется, что здесь возможна некая активность нейронов, которые позволяют видеть какие-то кажущиеся или истинные картинки. В плане успешной реанимации, что человек может что-то запомнить и рассказать действия врачей, уже возможно, я не отрицаю. Всё-таки, если человек живой, значит, подсознание где-то у него находится», — считает Быков.

Реаниматолог уточнил, что при клинической смерти, когда полностью останавливается кровообращение, организм оказывается в крайне тяжёлом состоянии. У врачей есть секунды, чтобы спасти человека.

В Штатах мужчина пробыл 45 минут в состоянии клинической смерти и рассказал об устройстве загробного мира.