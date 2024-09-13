Почему василиски боятся петухов

Базилиски, или василиски, — это ящерицы из семейства шипохвостых, известные своими уникальными способностями. Подробнее об этих пресмыкающихся расскажет "Рамблер".

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Эти ящерицы встречаются в Центральной и Южной Америке, живут в тропических лесах рядом с водоемами. Благодаря их способности бегать по воде, они предпочитают находиться недалеко от рек и озер, что помогает им легко спасаться от хищников. Взрослые базилиски могут достигать длины до 90 сантиметров, включая хвост. У самцов есть характерный гребень на голове, спине и хвосте, который они используют для демонстрации и привлечения самок.

Базилиски — всеядные. Они питаются как растительной пищей (фрукты, листья), так и животной (насекомые, мелкие позвоночные). Молодые базилиски чаще охотятся на насекомых, в то время как взрослые могут ловить мелких ящериц или даже рыб. Размножаются они, откладывая яйца. Самки обычно закапывают яйца в землю, где они инкубируются до момента вылупления. В одном кладке может быть от 5 до 15 яиц.

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Одной из самых удивительных их особенностей является способность бегать по воде, что принесло им прозвище "ящерицы Иисуса Христа". Это происходит благодаря их длинным пальцам с кожистыми перепонками, которые создают сопротивление и позволяют удерживаться на поверхности воды. Базилиски могут бежать по воде на расстояния до 4,5 метров, прежде чем они начнут тонуть и плавать.

Почему базилиски "боятся петухов"? Эта идея исходит не из биологии реальных базилисков, а из мифов, связанных с мифологическим существом — василиском. Мифологическая ящерица считалась настолько опасной, что даже ее взгляд мог убить. Но, согласно легендам, он боялся петухов, а именно их крика, который мог его уничтожить. В реальности у ящериц-базилисков нет страха перед петухами, это лишь мифологическая ассоциация, которая не имеет научного обоснования.

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