«Умирание звезды»: что станет с Солнцем после «смерти»

Солнце — ближайшая к нам звезда — принадлежит к классу желтых карликов. Его диаметр составляет около 1,4 миллиона километров, что является относительно небольшим по сравнению с другими звездами. Например, Беллатрикс в созвездии Ориона в шесть раз больше и в восемь или девять раз массивнее Солнца.

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Долгая «жизнь» Солнца

Однако, несмотря на свои скромные размеры, Солнце обладает другими достоинствами — стабильностью и долговечностью. Такие маленькие желтые звезды могут светить миллиарды лет, в то время как большие и тяжелые — как вышеупомянутая Беллатрикс и Бетельгейзе — исчерпывают свою энергию всего за 10-15 миллионов лет. Солнце же сейчас светит около 4,6 миллиарда лет и, судя по его поведению, еще примерно столько же лет оно будет существовать в примерно том же состоянии.

«Умирание» звезд

Жизнь звезды зависит от наличия в ее ядре водорода, необходимого для термоядерного синтеза гелия. Когда запасы этого элемента исчерпаны, звезда начинает «умирать». Это происходит у всех звезд одинаково: без бурных термоядерных процессов ядро звезды перестает сопротивляться гравитационному сжатию. В результате ядро резко уменьшается в размерах и уплотняется, нагреваясь до такой степени, что окружающая его мантия начинает увеличиваться в размерах. Так звезда превращается в красного гиганта.

Например, Бетельгейзе, находящаяся на исходе своей «жизни», уже стала красным гигантом. Примерно то же самое ожидает и Солнце. Ученые предполагают, что по мере своего раздувания Солнце «поглотит» Меркурий, Венеру, а возможно, даже Землю и Марс.

Тихая «смерть»

Однако, в отличие от Бетельгейзе, Солнце не превратится в сверхновую звезду и не устроит впечатляющий космический фейерверк — совсем не тот масштаб. Вместо этого, после своей «гибели» оно оставит небольшое ядро, которое будет называться белым карликом. У Солнца такое ядро будет составлять около 60% его массы и сожмется до размеров всего нескольких тысяч километров, примерно, как Луна.

Впрочем, пусть вас не удивляет столь малый размер. Например, та же Бетельгейзе из-за очень тяжелого ядра сожмется в еще более плотный и компактный объект диаметром всего около десятка километров, а может даже превратится в Черную дыру.