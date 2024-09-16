17-килограммовый кот Крошик из Перми похудел на килограмм

История Крошика, пермского кота-богатыря весом в 17 килограммов, покорила сердца людей по всей стране. Оказавшийся заложником своего же чрезмерного веса, Крошик не мог даже ходить, а его жизнь находилась под угрозой. К счастью, волонтеры приюта "Матроскин" вовремя его спасли и взяли на себя ответственность за его восстановление.

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Сегодня, спустя несколько месяцев, у Крошика уже есть весомые результаты: он сбросил более килограмма!

"Вес Крошика снизился на 1,1 килограмма. Отличный результат, идем дальше", - поделились радостной новостью волонтеры в социальных сетях.

Результаты анализа крови показали, что показатели Крошика в норме.

Несмотря на то, что Крошик все еще находится на пути к желаемому весу, он уже демонстрирует улучшение самочувствия. Он много спит, лежит, кушает и ходит в туалет. Два-три раза в неделю он занимается на тренажерах, а также посещает процедуры, направленные на восстановление его здоровья.

Крошик оказался жертвой чрезмерной заботы своих бывших хозяев, которые раскормили его до такой степени, что он перестал двигаться. Теперь же он находится в заботливых руках волонтеров, которые разработали для него индивидуальную программу похудения. Еженедельно Крошик теряет от 70 до 150 граммов, что является положительной динамикой. Ветеринары объясняют наиболее интенсивную потерю веса на начальном этапе выведением лишней жидкости и увеличением физической активности. В будущем, по мнению специалистов, процесс похудения будет более медленным.

Однако задача спасения Крошика не ограничивается только борьбой с лишним весом. Из-за своего состояния у него развился липидоз печени, который может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Сейчас котик не только худеет, но и проходит курс реабилитации, включающий в себя различные процедуры.

Финансовая поддержка для Крошика жизненно важна. Один сеанс гидротерапии или кинезиотерапии для него стоит от 1000 до 1300 рублей. Волонтеры приюта "Матроскин" просят всех неравнодушных людей помочь Крошику вернуться к полноценной жизни.

Ранее Крошик в ночь на 12 сентября прогрыз свою лежанку и совершил попытку удрать, но прошел всего несколько метров и застрял на полке с обувью сотрудников центра.