Супруги нашли жемчужину стоимостью 1,3 млн рублей в моллюске с рынка

В Таиланде супруги купили морских улиток мело на ужин и во время еды нашли жемчужину стоимостью 500 тысяч батов (более 1,3 миллиона рублей). Об этом пишет The Thaiger.

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В начале сентября Адисак Сидао и Савитри Сангджан из Бангкока купили на рынке два килограмма моллюсков. Они приготовили улиток и принялись за еду. В последней раковине Сидао попалось нечто, что он сначала принял за камешек.

Потом мужчина припомнил, что улитки мело могут производить жемчужины, которые, в отличие от обычных, бывают темно-оранжевого цвета. Ему попался именно такой камень. Через неделю он отнес находку оценщикам, и те подтвердили, что ему действительно попалась ценная жемчужина весом 1,91 карата.

Супруги очень удивились своей удаче, так как постоянно покупают улиток в одном и том же месте, и никогда раньше не делали таких находок. Сейчас они изучают рынок жемчуга, чтобы выгоднее продать жемчужину. По их мнению, за нее можно выручить до полумиллиона батов.

В январе 53-летняя жительница Таиланда купила на рынке морепродукты и обнаружила жемчужину внутри раковины одного из моллюсков. Ей попался экземпляр весом 6,8 карата.