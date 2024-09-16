Бульонные кубики и жвачка: какие продукты были самыми вредными в 90-е

В 90-е годы, несмотря на яркие образы тех лет, такие как кожаные куртки и уличные ларьки, продукты на прилавках магазинов и рынков нередко представляли собой угрозу здоровью. Рекламируемые товары, которые считались незаменимыми, порой скрывали в себе вредные ингредиенты.

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Одним из таких примеров были бульонные кубики от известных брендов, таких как «Knorr», «Galina Blanca» и «Maggi». В 90-е годы они стали популярной заменой для куриного бульона, который многие не могли себе позволить. Производители обещали ароматные супы, но в составе кубиков находились крахмал, соль и химические усилители вкуса, вместо настоящего мяса. Специалисты сегодня предупреждают, что чрезмерное употребление таких продуктов могло привести к проблемам с желудком, включая гастрит.

Ещё одним продуктом, популярным в те годы, стал маргарин «Rama», который появился на полках магазинов в 1996 году. Этот спред рекламировался как альтернатива сливочному маслу, но, по сути, был растительным продуктом, содержащим трансжиры и консерванты. Его регулярное употребление могло негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Несмотря на это, «Rama» пользовалась спросом благодаря своей низкой цене и доступности.

Особое место в жизни молодёжи 90-х занимала жевательная резинка. Такие марки, как «Love is» и «Turbo», стали частью повседневности. Однако, за внешней привлекательностью скрывалась жвачка, наполненная химическими компонентами. Вкус быстро исчезал, оставляя лишь ощущение резины, но мало кто задумывался о возможном вреде для здоровья.

Среди напитков того времени нельзя не упомянуть спирт «Royal». Этот продукт, содержащий 96% спирта, стоил в несколько раз дешевле водки и быстро стал популярным. В Европе его использовали в технических целях, но в России он нашёл своё место на столах студентов и рабочих. Разбавленный соком, этот спирт наносил серьёзный вред печени и желудку, что было известно многим, кто употреблял его.

Растворимые напитки, такие как Invite, Yupi и Zuko, стали неотъемлемой частью праздничных столов. Эти порошковые смеси стоили копейки и превращали воду в сладкие напитки ярких цветов. Однако их состав включал сахар, искусственные красители и добавки, что могло вызывать гастрит и аллергические реакции, сообщает life.ru.

Ранее Роспотребнадзор определил уровень доступности продуктов в магазинах россиянам. Также в России резко выросла цена «счастья».