Мужчина поймал рекордную самку аллигатора весом 147 килограммов

Охотник на аллигаторов из США побил несколько рекордов благодаря тому, что поймал самку весом 147 килограммов. Об этом пишет Clarion Ledger.

Джейсон Уллендорф из штата Миссисипи профессионально занимается отловом аллигаторов. В начале сентября он узнал о крупной рептилии, обитающей в реке Паскагула. Особь несколько раз замечали на песчаной отмели, рядом с которой отдыхают на берегу люди. Уллендорф и его брат решили помочь с поимкой животного. Они отправились на охоту на лодке ночью и быстро нашли животное, но не сумели его зацепить при помощи крючков: они ломались или выскакивали.

Уллендорф вернулся на следующую ночь в компании охотника из Ричтона Джозефа Мангано. Их ждало то же разочарование с ломающимися крючками.

«Это было неприятно. В какой-то момент мы так расстроились, что бросили охоту, а через час начали снова. Мы знали, что подцепим его, но нам нужно было вытащить его из зарослей», — рассказал Мангано.

В пять утра аллигатор всплыл в открытой воде около песчаной отмели. Мужчинам не без труда удалось зацепить рептилию, а затем накинуть на нее нечто вроде лассо. Некоторое время животное тащило их вверх по реке, пока они, наконец, не сумели подтянуть его ближе к лодке и втащить на нее.

Охотники отметили размеры рептилии и пришли к выводу, что перед ними самец. Однако когда они вытащили его на сушу и осмотрели, оказалось, что перед ними очень крупная самка. Ее длина составила 3,3 метра в длину, а вес был равен 147 килограммов. При этом самая длинная самка аллигатора, пойманная в штате Миссисипи в 2022 году, имела длину около трех метров. Таким образом, улов оказался рекордным для штата по длине и весу. Мужчины полагают, что пойманный аллигатор мог бы побить и мировой рекорд, но они не нашли актуальных данных по миру.

Ранее сообщалось, что в США участники традиционной охоты на аллигаторов на реке Язу в штате Миссури добыли особь длиной 4,2 метра и решили съесть ее. Фотографиями гигантского зверя поделилась в социальной сети охотница Меган Сассер.