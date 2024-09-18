Два страуса сбежали с фермы и нападали на детей на улице

В британском графстве Саффолк страусы эму, сбежавшие с фермы, устроили переполох на улицах и атаковали прохожих. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Daily Star.

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Два страуса эму были замечены на одной из улиц Саффолка, они были очень агрессивными. Животные напали на двух подростков.

Детям удалось эвакуироваться в безопасное место. Вероятно, они сбежали от владельца фермы, который держит страусов в качестве домашних животных, передает Daily Star.

В городе Вилючинске Камчатского края мужчина спас двух школьниц от медведя. Хищник бежал по улицам и напугал девочек, которые катались на велосипедах. Инцидент случился в микрорайоне Рыбачий 1 сентября. Местный житель заметил бегущего по дороге зверя, буквально в нескольких метрах от него ехали две школьницы на велосипедах. Заметив медведя, они испугались и стали метаться по дороге.

На трассу Москва — Петербург в Тверской области выбежал медвежонок, значительно задержав движение. Видео со зверем на дороге 27 августа опубликовал Telegram-канал Shot. На кадрах видно, как медвежонок бежит по дороге, в результате чего машины почти полностью остановились, создав пробку.

Медведица вместе с маленьким медвежонком забралась в салон машины и заперлась изнутри в Соединенных Штатах Америки.