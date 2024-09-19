Ученые объяснили секрет «текучести» кошек

iScience: кошки оценивают размеры своего тела для прохождения узких отверстий
Венгерские ученые из Университета имени Этвеша Лоранда в Будапеште выяснили, каким образом кошки вычисляют, через какие проемы они могут протиснуться. Исследование опубликовано в научном журнале iScience.
Специалисты провели ряд экспериментов, предлагая котам проникать через отверстия разной ширины и высоты. Они обнаружили, что животные уверенно пробираются через высокие и узкие проходы, однако испытывают некоторые затруднения, если лаз очень короткий.
Ученые пришли к выводу, что коты по-разному подходят к узким и коротким отверстиям, поскольку в этом случае им сложнее сопоставить размеры своего тела с доступным пространством. При этом четвероногие любимцы способны протиснуться в щель, чья ширина уже их грудной клетки.
Исследователи отметили, что исключительная «текучесть» строения кошачьего тела обусловлена устройством их плечевого пояса. У котов лопатки прикреплены к остальному телу только мышцами, а не костями. Кроме того, кошачьи ключицы намного меньше по сравнению с остальным телом, чем у человека и других млекопитающих.
Кроме того, вибриссы (усы) кошек помогают им протискиваться сквозь крошечные щели, обеспечивая их информацией об окружающем пространстве.
Исследователи добавили, что домашним кошкам нравится прятаться в узких пространствах, чтобы отдохнуть от окружающей среды. Поэтому не стоит доставать их оттуда, за исключением случаев, если питомец болен или ранен.