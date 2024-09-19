Что произойдет, если все мужчины потеряют интерес к женщинам

Учёные на протяжении последних десятилетий фиксируют изменение отношений между полами. Выяснилось, что с каждым годом сильная половина человечества всё больше теряет интерес к интиму. Получается, что не за горами тот момент, когда мужчинам женщины и вовсе станут безразличны. Что же тогда делать дамам?

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Слишком неинтересно!

Сексопатолог Ян Кертис уверяет, что в XXI веке мужчины и женщины стали заниматься любовью в два раза реже. И инициаторами снижений половых контактов выступают именно джентльмены, а не леди с вечно болящим головами. Специалисты данную тенденцию объясняют вредными привычками, сердечно-сосудистыми заболеваниями, постоянными стрессами, страхом не реализовать свои амбиции, низкой самооценкой. Не стремятся к близости и супруги. Учёный из Великобритании Дэвид Спайгелхелтер обратил внимание, что пары предпочитают проводить время с гаджетами, а не друг с другом. По его мнению, такими темпами уже через 15 лет интим перестанет интересовать людей.

Цифровая любовь

Футурологи же считают, что на смену физической близости придёт цифровая. Согласно прогнозу американца Реймонда Курцвейла, к 2030 году такое взаимодействие будет осуществляться с помощью вживлëнных в мозг микрочипов , возможно, даже в виртуальной реальности. Аналогичные предположения высказывают и коллеги Курцвейла, подчёркивая – человек будущего вместо себе подобного начнёт заниматься любовью с андроидами. Следовательно, в ближайшее время должно начаться производство роботов-любовников в промышленном масштабе. Приобрести его можно будет по цене бюджетного автомобиля.

Специалисты видят в этом много плюсов. Это идеальная внешность, неиссякаемая энергия, максимально точное повторение движений живого человека. Но «половая цифровизация» таит в себе и множество опасностей. Например, человек рискует стать заложником гаджетов, ведь перед интимной доступностью трудно устоять. Но «ненужные» женщины не растеряется. Они просто начнут уделять больше времени карьере и самореализации. Впрочем, уже сегодня представительницы прекрасного пола с лёгкостью отвоëвывают у мужчин рабочие места в сферах инженерии, охраны труда, информационных технологий.

Другие функции будет выполнять и брак. Семейный союз станет необходим только для совместного ведения хозяйства и воспитания детей.