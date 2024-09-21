«Мой мозг просто промыли». Женщин убедили, что они встречаются с принцем Гарри

За четыре года до того, как официально стало известно о помолвке британского принца Гарри с актрисой Меган Маркл, шанс сразиться за его сердце появился у 12 американок — участниц реалити-шоу «Хочу замуж за "Гарри"» (I wanna marry "Harry"). По крайней мере в этом девушек пытались убедить авторы проекта, пригласившие на съемки двойника принца и создавшие на площадке все условия, чтобы ввести участниц шоу в заблуждение. Программа получила разгромные отзывы в прессе, а зрители в сети насмехались над ее героинями, посчитав их чересчур наивными. И хотя проект даже сняли с эфира из-за низких рейтингов, в последующие годы его не прекращали обсуждать в сети, а участницы шоу раскрывали все новые подробности, пролившие свет на то, что происходило за кулисами. «Лента.ру» рассказывает, как группа простых американок поверила в возможность закрутить роман с главным британским холостяком и спустя годы стала объектом сочувствия для тысяч пользователей сети.

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«Добро пожаловать в сказку, которая может обернуться кошмаром»

На площадку недалеко от роскошного особняка на глазах у ошеломленных девушек приземляется вертолет. Из двери, которую перед ним услужливо открывает пилот, выходит стройный молодой мужчина с рыжеватыми волосами. «Это тот, о ком я думаю?» — неуверенно спрашивает одна из участниц шоу. «Это принц Гарри», — говорит другая. Оставив озадаченных девушек гадать о своей личности, незнакомец в сопровождении охраны садится в черный автомобиль и уезжает.

Так состоялась первая встреча участниц программы с тем, кого они приняли за члена британской королевской семьи Генри Чарльза Альберта Дэвида, в миру известного как принц Гарри. Вот только на самом деле перед ними предстал не герцог Сассекский, а 23-летний Мэттью Хикс — простой специалист по охране окружающей среды, который был очень похож принца. Как утверждалось в заставке шоу, сходство молодого человека с главным на тот момент британским сердцеедом составляло 99 процентов. Для еще большей убедительности двойнику покрасили волосы в рыжий цвет и подобрали гардероб в стиле британского принца. Кроме того, парню устроили интенсивную программу обучения: его учили королевским манерам и верховой езде и заставляли запоминать главные факты из биографии принца.

«Я должен убедить их в том, что я принц Гарри, однако главная цель — чтобы я понравился им таким, какой я есть», — так Хикс объяснил свою задачу в заставке к проекту.

Создатели программы же пообещали зрителю, что пойдут на крайние меры, чтобы скрыть настоящую личность молодого человека. Они заверили, что тайну о своем настоящем имени Хикс раскроет только своей окончательной избраннице в финале программы.

"Выживет ли любовь, когда исчезнут слава, богатство и статус? Добро пожаловать в сказку, которая может обернуться кошмаром". «Хочу замуж за "Гарри"», реалити-шоу канала Fox

Команда проекта поначалу не говорила девушкам напрямую, что они борются за сердце претендента на британский трон. Однако на площадке были созданы все условия для того, чтобы героини шоу сами поверили, что их возможный избранник — сын принцессы Дианы. Так, cъемки проходили в загородном доме елизаветинской эпохи Энглфилд-хаусе в Англии, который часто служит площадкой для съемок кино и сериалов. На территории внушительного особняка, который в шоу именовали замком, присутствовала прислуга. Обо всех организационных моментах участниц проекта уведомлял чопорный дворецкий Кингсли (его сыграл известный актер Пол Леонард), который всегда называл поддельного принца сэром. Кроме того, «Гарри» повсюду сопровождала охрана.

«Не совсем принц Гарри», как его обозначили в титрах программы, устраивал претенденткам на его сердце свидания с размахом — полеты на воздушном шаре, вертолетные прогулки над Лондоном, ужины в роскошной обстановке Энглфилд-хауза, пикники в живописных локациях с ресторанной едой. Девушки также участвовали в маскарадной вечеринке, катались на лошадях, играли в крикет — словом, проводили время за типичными в обывательском представлении «королевскими» развлечениями

Нередко во время таких мероприятий происходили маленькие инциденты, призванные окончательно убедить девушек в высоком происхождении их спутника. Например, однажды во время пикника Хикса с одной из девушек «охранники» поймали незнакомца с фотоаппаратом.

«Это просто какой-то папарацци. Хотел заснять нас», — небрежно отреагировал молодой человек.

В другой раз во время прогулки на катере по Темзе внезапно появились «фанаты»: некие девушки на мосту принялись фотографировать Хикса на телефон и кричать: «Мы любим тебя, Гарри!» А когда фейковый принц пришел с одной из спутниц в кафе (которое, по удивительному совпадению, как раз в тот момент пустовало), сотрудники попросили о совместном фото.

Дошло до того, что создатели проекта отфошотопили снимок настоящего принца, на котором он позировал со своим братом Уильямом, и заменили реального Гарри на Хикса. Фотографию распечатали, вставили в рамку и как бы случайно оставили в его гостиничном номере, где молодой человек обедал с одной из участниц проекта. Отвечая на вопрос девушки, он заверил, что на снимке запечатлен со своим братом.

«Мы с ним очень близки, так что я везде беру с собой это фото», — обронил он.

Но если не считать «королевских» элементов, «Хочу замуж за "Гарри"» представляло собой типичное реалити-шоу по типу «Холостяка», в котором группа женщин соревнуется за сердце одного мужчины. Как это происходит и в других подобных проектах, «Гарри» пытался понять, кто из девушек больше ему подходит, и в каждом эпизоде выбирал, какая участница покинет программу

Девушки всячески старались привлечь внимание того, кого они принимали за принца, флиртовали и стремились показать себя в выгодном свете. Правда, за его спиной их улыбки и манеры часто испарялись, уступая место сплетням, спорам и вражде. На проекте регулярно вспыхивали конфликты: например, одну из участниц соперницы открыто критиковали за чрезмерное пристрастие к алкоголю, а другая угодила в опалу из-за прямолинейности и неуживчивого характера.

«Сначала я думала: этого не может быть»

Личность загадочного холостяка с первых же дней ожидаемо стала доминирующей темой на проекте. «Возможно, он какой-то граф или лорд», «Он может быть как-то связан с королевской семьей», «У него явно важная должность», «Может, у него есть какой-то титул», — гадали соперницы после очередной постановочной сцены. И хотя предположения о королевском происхождении молодого человека регулярно звучали на съемочной площадке, некоторые участницы проекта в этом сомневались.

"Думаю, я видела достаточно фотографий принца Гарри. Мне не кажется, что это он". Меган Рамзи Джонс, участница реалити-шоу «Хочу замуж за "Гарри"»

В попытках найти ответы девушки заваливали Хикса (который, кстати, даже не представился им по имени) вопросами и намеками.

«Ты похож на принца Гарри», «А ты вырос в Букингемском дворце?», «Идеальный мужчина для меня — принц Гарри», — заявляли они молодому человеку и смотрели на его реакцию.

Девушки также спрашивали своего спутника, бывал ли он в Лас-Вегасе (в 2012 году СМИ облетели скандальные снимки с обнаженным принцем Гарри в «городе грехов»); есть ли у него племянники (незадолго до этого жена принца Уильяма Кейт Миддлтон родила сына) и сколько лет его старшему брату.

Главный герой шоу обычно отшучивался или уклончиво отвечал на вопросы, стараясь избегать разговоров о «королевской теме». Иногда он все же упоминал факты из жизни реального принца: например, говорил, что недавно отслужил в армии. Но без своих собеседниц Хикс нередко признавался на камеру, что роль принца его тяготит. Молодой человек жаловался на необходимость вводить девушек в заблуждение, отмечая, что к некоторым из них у него уже начали возникать чувства. Кроме того, Хиксу нужно было держать в голове, что именно он рассказывал о себе девушкам, что, как отмечал парень, его утомляло.

"Мой самый большой страх — что девушки полностью поверят в этот сценарий с принцем Гарри". Мэттью Хикс, участник реалити-шоу «Хочу замуж за "Гарри"»

Чем дольше шли съемки, тем меньше участницы шоу сомневались в том, что перед ними настоящий принц.

«Сначала я думала: этого не может быть. А теперь мне кажется, что этот парень и впрямь может быть принцем Гарри», — говорила одна из главных скептиков на проекте, Меган Рамзи Джонс. «Он так спокойно относится ко всей этой роскоши — например, к полетам на вертолете. Для него все это как будто обыденность», — говорила другая участница шоу, Келли Эндрюс.

Точку в вопросе поставил «дворецкий»: в пятой серии он официально объявил оставшимся на шоу девушкам, что мужчина, за которого они борются, — действительно «его королевское величество принц Гарри».

«Я ходила на свидание с принцем Гарри. Это безумие!» — отреагировала одна из героинь проекта.

Правду на шоу раскрыли спустя три эпизода, в финальной серии. Как и обещалось, Хикс рассказал о своей настоящей личности победительнице шоу, которой стала 24-летняя актриса из Нью-Йорка Кимберли Берч.

«Тебе стоит знать еще кое-что. Я не принц Гарри. Меня зовут Мэттью. Я специалист по охране окружающей среды. У меня нет никакого статуса или титула, я не богат. Но все остальное, что ты видела, — это настоящий я», — признался молодой человек.

Его избранница не выказала разочарования (или же не подала виду) и заверила, что открытие ничего для нее не изменило.

"Для меня было неважно, стала бы я в итоге частью королевской семьи или нет. Мне просто понравился Мэтт таким, какой он есть". Кимберли Берч, победительница шоу «Хочу замуж за "Гарри"»

В конце шоу пару также ждал сюрприз: им объявили, что они разделят денежный приз в 250 тысяч фунтов стерлингов (около 14,5 миллиона рублей по тогдашнему курсу). Предполагалось, что молодые люди продолжат встречаться уже вне камер. Однако, как впоследствии США. «Он был милым, но мы с ним договорились: ты пойдешь своей дорогой, а я — своей», — объяснила Берч.

«Самые глупые женщины, каких я видела за всю свою жизнь»

О том, что американский канал Fox выпустит реалити-шоу «Хочу замуж за "Гарри"», стало известно весной 2014 года. Многие СМИ, рассказавшие о предстоящей премьере, указали на сходство нового проекта с другим реалити-шоу от Fox «Миллионер Джо» (Joe Millionaire) — в нем девушки состязались за внимание мужчины, который выдавал себя за миллионера, но на самом деле был рабочим на стройке. Этот проект вышел еще в 2003 году и показал оглушительные рейтинги: только его финальный эпизод смотрели более 40 миллионов зрителей.

Однако «Хочу замуж за "Гарри"» не просто не сумел повторить успех предыдущего хита от Fox, но и получил настолько низкие рейтинги, что после показа четырех серий канал и вовсе убрал шоу из сетки вещания. Оставшиеся эпизоды зрители могли посмотреть в интернете.

«"Хочу замуж за Гарри" пополнило список худших и самых странных провальных шоу», «Это жестокий розыгрыш, замаскированный под очень постыдное реалити-шоу», «Это воплощение треш-телевидения», «Можно ли считать "Хочу замуж за Гарри" худшей концепцией реалити-шоу всех времен?» — ругала тем временем шоу пресса. Большинство журналистов обвиняли проект в безвкусице; в том, что он манипулирует участницами шоу и выставляет их на посмешище, а также продвигает негативные, сексистские представления о женщинах. «К сожалению, в плане стереотипов "Гарри" идентичен "Миллионеру Джо": речь идет о том, что женщины-участницы шоу — поверхностные, меркантильные простофили, которые отбрасывают сомнения и скептицизм в надежде получить золотой билет, в данном случае — корону», — писал журнал Time.

"«Хочу замуж за "Гарри"» — самое болезненно подлое шоу, которое я видел за долгое время. Нам не показывают позитивные стороны хотя бы кого-нибудь из девушек. Все они изображены как ветреные любительницы вечеринок без какого-либо внутреннего мира и со склонностью к меркантильности". Майкл Тимински, обозреватель Manhattan Digest

Однако многие обозреватели сочли, что героини программы только изображали, что верят в версию о принце Гарри, причем, по мнению авторов статей, они делали это неубедительно. Досталось и двойнику принца: его пресса обвинила в отсутствии харизмы.

В соцсетях же критиковали скорее не авторов программы, а участниц.

«Девушки на этом проекте чертовски тупые. Очевидно же, что этот чувак — не принц Гарри», «Я уже не могу смотреть на этих телок, он не принц Гарри, как можно быть такими тупыми!», «Должно быть, это самые глупые женщины, каких я видела за всю свою жизнь», — высмеивали они участниц программы.

"Это уморительно. Только в Америке люди могли подумать, что член нашей королевской семьи стал бы ввязываться в такое дерьмо", пользователь X с ником SausageKing48

Как впоследствии призналась участница шоу Меган Рамзи Джонс, над ней годами смеялись из-за проекта. А по словам победительницы программы Кимберли Берч, справиться с переживаниями после премьеры ей помог психотерапевт, с которым она как раз в то время занималась.

«Я узнала о выходе шоу летом 2014 года, я ехала в машине и слушала местную радиостанцию. Ведущий сказал нечто вроде: "Слышал про новое реалити-шоу про американских девушек, которые поверили, что они будут ходить на свидания с принцем Гарри? Что за идиотки!" Мне пришлось остановить машину, я повторяла: "Нет, нет, нет, нет"», — вспоминала она.

«Нами постоянно манипулировали»

О том, что в действительности происходило вне камер и почему девушки могли поверить в идею отношений с настоящим принцем, зрители начали узнавать только спустя год после премьеры. Кимберли Берч в 2015 году рассказала в интервью, что в действительности участницы шоу перед съемками даже не знали, в какой именно проект попали.

«Все было очень мутно. Нам сказали: если вы молоды, у вас нет пары и вы любите путешествовать — ну а кто не любит? — тогда это идеальное для вас шоу», — рассказала победительница проекта.

По ее словам, команда шоу также сообщила ей, что она отправится в Европу для съемок в программе по типу «Холостяка», но никаких конкретных деталей ей не раскрыли.

Когда участницы шоу прилетели в Англию, их сначала поселили в отдельных номерах отеля. Им запретили покидать комнаты. У девушек также не было доступа ни к телевидению, ни к мобильным телефонам, ни к книгам

Кроме того, как уже в 2020 году заявила другая героиня проекта, им даже не разрешали увидеть человека, приносящего еду. «Это делается, чтобы отгородить человека от реальности и изолировать, чтобы он начал немного сходить с ума», — говорила Берч и отмечала, что само шоу не показалось ей таким трудным, как время, проведенное в изоляции в отеле. По ее словам, в таких условиях они жили около недели.

Также выяснилось, что зрителям показали неполную картину того, как участниц шоу вводили в заблуждение о перспективе отношений с принцем. Например, как заявила победительница проекта, иногда команда шоу намеренно приходила к номеру какой-нибудь из девушек и за дверьми изображала якобы тайный разговор — но так, чтобы участница шоу услышала его и еще больше поверила в то, что в шоу снимается принц.

«Они шептали: "Надо вернуть его в Букингемский дворец, королевская семья очень расстроена. Они недовольны этим шоу"», — рассказала Берч.

"Люди думали: как эти тупые американки могли купиться на такое? Но на самом деле нами постоянно манипулировали, мы как будто находились в красивой тюрьме или же в секте, где продюсеры все контролировали". Меган Рамзи Джонс, участница реалити-шоу «Хочу замуж за "Гарри"»

К тому же к моменту съемок многие из девушек знали о британской королевской семье не так уж много. Проживая в Энгфилд-хаусе, они все еще оставались отрезаны от внешнего мира и не могли поискать информацию в интернете, поскольку у них забрали телефоны. Помимо этого, им зачастую не давали общаться друг с другом вне камер.

По словам Меган Рамзи Джонс, тех, кто начинал открыто сомневаться в том, действительно ли в шоу снимается Гарри, зачастую исключали из проекта. А еще на площадке был ненастоящий психолог (впоследствии героини проекта узнали, что им был один из сотрудников шоу), который убеждал девушек, не верящих в версию о принце, что им нужно довериться окружающим и отбросить сомнения.

"Одна часть моего мозга говорила, что этот парень не похож на принца Гарри и что это попросту нелепая идея, что в реальной жизни этого бы никогда не произошло. Но другую часть моего мозга просто промыли. Ты изолирован от семьи и друзей, у тебя нет доступа к каким-либо СМИ, и вы живете в этом замке, а когда ты сомневаешься в том, принц это или нет, тебе говорят, что ты сумасшедшая". Кимберли Берч, победительница реалити-шоу «Хочу замуж за "Гарри"»

Уже в финале проекта будущая победительница случайно Лондон Берч заметила в сувенирном магазине маску настоящего принца Гарри и позже сообщила двум другим финалисткам, что молодой человек на шоу — не он. Правда, соперницы ей не поверили, а представители съемочной группы изолировали ее до конца дня и попросили больше не говорить на эту тему с другими девушками.

"Я многое узнала о промывке мозгов, потому что на шоу искажают реальность и ты больше не доверяешь самому себе. Это все коллективный разум: люди начинают верить в то, во что верят другие, чтобы ощущать себя психически здоровым. Теперь я вижу, что людьми можно легко манипулировать и даже завлекать их в секты. Теперь я понимаю, откуда это берется". Кимберли Берч, победительница реалити-шоу «Хочу замуж за "Гарри"»

При этом как минимум двое участниц шоу впоследствии заявили СМИ, что в действительности, вопреки их поведению на съемках, не считали правдивой версию о возможности отношений с британским принцем. Одна из них, Меган Рамзи Джонс, заверила, что только изображала веру в то, в чем их убеждали на программе, а на самом деле лишь хотела прославиться.

***Благодаря откровениям участниц шоу «Хочу замуж за "Гарри"» не только не кануло в Лету, но и спустя годы нередко становилось предметом обзоров блогеров. В комментариях пользователи сети, как правило, единогласно возмущались поступками создателей шоу и сочувствовали его героиням.

«Отвратительное шоу. Оно попросту жестокое», «Меня бесит, что шоу пытается высмеивать девушек и выставить их глупыми», «Вся эта затея кажется женоненавистнической: устраивать соперничество между девушками и унижать их ради просмотров», «Это какая-то антиутопия», — возмущались комментаторы.

"Буквально все в этом проекте вызывает возмущение, но я как лицензированный психолог хочу сказать: тот факт, что специальный человек изображал психолога и намеренно вводил этих женщин в заблуждение, настолько неэтичен, что у меня нет слов. Не могу поверить, что это вообще законно". Пользовательница YouTube

Однако, как впоследствии неоднократно заверяли отдельные участницы шоу, они остались вполне довольны съемками, а зла на команду проекта они не держат.