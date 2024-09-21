275-летний эксперимент раскрыл привередливость коз и коров

Анализ 275-летнего эксперимента Карла Линнея показал, что козы менее разборчивы в еде, чем коровы. Исследование, проведенное в 1749 году и недавно проанализированное учеными из Уппсальского университета, включало в себя кормление 643 видами растений пяти различных животных: лошадей, коров, свиней, овец и коз.

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Результаты показали, что козы съели 85% растений, что делает их наименее избирательными, в то время как коровы съели 66%. Свиньи были самыми разборчивыми, потребляя всего 32% видов.

Удивительно, но ни одно из животных не отличалось «умением» избегать ядовитых растений, хотя коровы и лошади продемонстрировали какую-никакую «осведомленность». Полученные результаты подчеркивают ценность обширной документации Линнея, которая позволила современным ученым вновь обратиться к этим ранним исследованиям и проанализировать их, пишут исследователи из Уппсалы.