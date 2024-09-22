$92.58-0.11103.38+0.13
Почта

Ученые нашли изображение невидимой физики атмосферы на шедевре Ван Гога

Китайские ученые из Сямэньского университета обнаружили, что изображение неба на знаменитой картине голландского художника Винсента Ван Гога имеет много общего с реальными, но невидимыми физическими процессами атмосферы. Исследование опубликовано в научном журнале Physics of Fluids (POF).

Ученые нашли изображение невидимой физики атмосферы на картине Ван Гога
© globallookpress.com

Ван Гог написал «Звездную ночь» в июне 1889 года, когда он жил в приюте на юге Франции. Шедевр, написанный маслом на холсте, показывает вид на причудливое ночное небо с завихрениями вокруг светил над воображаемым деревенским пейзажем.

В новом исследовании специалисты проанализировали мельчайшие детали мазков и выбранных оттенков в 14 «вихрях» на полотне. Оказалось, что оба компонента имеют сильное сходство со скрытой турбулентностью газов в атмосфере.

Эти формы в целом следовали закономерностям, предсказанным законом Колмогорова — физическим правилом, описывающим, как атмосферный газ движется в разных масштабах в зависимости от инерционной энергии. На картине эта инерционная энергия представлена ​​интенсивностью желтых тонов, объяснили ученые.

Когда исследователи более внимательно изучили завихрения, они также обнаружили, что интервалы между отдельными мазками и их вес согласуются с законом Бэтчелора, которое описывает, насколько малыми могут быть водовороты и капли, прежде чем они рассеются в турбулентной жидкости.

По словам соавтора работы, эксперта по динамике жидкостей Юнсян Хуана, Ван Гог мог получить представление о воздушной динамике в результате изучения облаков и атмосферы или врожденной интуиции.

Ранее ученые назвали новый вид ящериц с пестрой окраской в честь Ван Гога.