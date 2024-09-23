Каких жуков можно завести дома, как питомцев

В Японии прошел фестиваль, посвященный жукам. Интересно, что и у нас в стране интерес к насекомым растет. «Вечерняя Москва» выяснила, каких жуков заводят дома и чем они интересны.

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Праздник жуков пояпонски — муси-но хи. Считается, что он был учрежден по предложению Японского клуба насекомых.

— Ежегодный летний фестиваль проходит в японском городе Такасаки в префектуре Гумма, — рассказывает ученый-эколог Владимир Пинаев. — Этот преимущественно детский фестиваль проводится в Японии каждое лето. Ребята со всей страны привозят своих питомцев и устраивают разные игры. Также проводятся «бои» жуков Кабутомуши (жуков-шлемоносцев).

Геракл от мира насекомых

Жук-геркулес отличается крупными размерами и большим весом: взрослая особь весит до 110 граммов. Славится своей силой. Может поднять вес, в десятки раз превышающий его собственный. Питается фруктами, поэтому для человека он совершенно безопасен. Насекомое не кусается, не переносит болезней.

Добрый гигант

Жуки-голиафы одни из самых крупных жуков на планете. Они достигают 11 сантиметров и весят 50–110 граммов. То есть тяжелее многих птиц. Несмотря на свой размер и устрашающий внешний вид — когти и огромные «челюсти», — этот жук добряк. Имея в арсенале «страшные орудия убийства», он предпочитает кромсать ими фрукты: бананы, манго.

Бронированный воин

Кабутомуши (Allomyrina dichotoma) — разновидность жука-носорога. Обитает в Японии, Тайване, на Корейском полуострове и в восточном Китае. В природе самцы отличаются агрессивностью и любовью к дракам. Одно из состязаний фестиваля жуков в Японии — как раз выборы самого крупного кабутомуши.

Самый дорогой

Жук-олень из рода Lucanus самый крупный жук, обитающий на территории Европы. Особь этого вида однажды была продана японскому селекционеру за 89 тысяч долларов. Так жук-олень стал самым дорогим насекомым в мире.

Прожорливый монстр

Богомолы беспощадные хищники. Они едят других насекомых, себе подобных, могут даже схватить мелкую птицу или ящерицу. Взрослых богомолов лучше держать поодиночке. Обычно мы представляем богомола зеленым. Но есть более яркие виды. Встречаются и, наоборот, незаметные, имитирующие листья и ветки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Головачева, заместитель директора института экологии РУДН: