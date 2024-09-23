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Мужчина случайно заснял таинственную «чупакабру»

В США житель штата Техас случайно поймал в объектив фотоловушки загадочное четвероного существо, которое его знакомые приняли за мифическую «чупакабру». Об этом пишет Daily Mail.

Фотограф случайно заснял таинственную «чупакабру»
© Lenta.ru

Странное создание заснял 49-летний Майкл Демел из города Шуленбург. Мужчина установил три фотоловушки в местах, где он обычно охотится недалеко от городка Даблин к северо-востоку от Далласа.

«Я просматриваю больше сотни снимков в день, и это был единственный, на котором оно появилось», — рассказал он.

Друзья и родные Демела предположили, что таинственное существо является скинуокером, чупакаброй или даже имеет инопланетное происхождение. Сам американец сказал, что животное чем-то напомнило ему обезьяну. У попавшего в кадр создания вытянутая морда и нечто похожее на бугорки по всей спине. Оно передвигалось на четырех лапах.

Фотография получилось нечеткой, и в Департаменте парка и дикой природы Техаса Демелу сказали, что опознать существо по ней невозможно.

Ранее жительница американского городка Хилл Кантри, штат Техас, заявила, что обнаружила чупакабру. Странное создание гуляло по двору ее дома.

Безумный мир