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Вдова назвала зачатие ребенка после потери мужа божьим промыслом

Жительница штата Флорида, США, рассказала, что зачала ребенка через пять дней после потери мужа. Об этом пишет Tampa Bay Times.

Вдова назвала зачатие ребенка после потери мужа божьим промыслом
© Lenta.ru

23-летний Нейт и 22-летняя Мари Кульманы отправились в медовый месяц в октябре через несколько дней после свадьбы. Нейт решил покататься на водных лыжах, но упал с них и захлебнулся. Мужчину несколько дней пытались реанимировать в больнице, где родственники молились о его здоровье. Они надеялись, что Нейт воскреснет подобно библейскому Лазарю, но чуда не произошло.

Дедушка Нейта предположил, что Господь ответит на молитвы семьи по-другому. Мари верит, что так и произошло. Спустя пять дней после того, как Нейта не стало, вдова узнала, что беременна. 18 июля она родила сына и назвала его Рафаилом — в честь любимого архангела мужа. Зачатие ребенка женщина считает божьим промыслом. Она отметила, что интимная близость с Нейтом у нее была всего три раза.

Через месяц после рождения Рафаила его крестили там же, где отпевали Нейта. Мари рассказала, что сын унаследовал черты обоих родителей, однако его уши и глаза похожи на отцовские.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина подала в суд на врачей после того, как осталась вдовой в день родов. Как оказалось, примерно за десять дней до смерти ее муж обращался в больницу, однако его врач упустил симптомы полной блокады сердца, которая может привести к внезапному инфаркту.

Безумный мир