Кошка в зубах принесла хозяйке счастливый лотерейный билет

Выиграть в лотерею помогла жительнице Великобритании ее кошка. Пушистая любимица притащила счастливый билет в зубах, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Daily Mail.

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Владелицу кошки по кличке Манки зовут Меган Кристиан. Выигрыш по билету составил 10 фунтов стерлингов (примерно 1240 рублей). Сумма, конечно, небольшая, но на несколько пачек кошачьего корма хватит.

Кстати, Манки не в первый раз приносит с прогулок необычную «добычу»: то пакетик с кофе, то куриное крылышко из ресторана быстрого питания. Хозяйка хранит эти «трофеи» в коробочке, откуда периодически достает для поднятия настроения.